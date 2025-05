Viajar com o pet tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, e a boa notícia é que muitos destinos turísticos estão se adaptando para receber os bichinhos com conforto e segurança. Selecionamos 6 cidades brasileiras com excelente infraestrutura pet friendly, incluindo hospedagens, restaurantes, parques e até passeios ao ar livre onde os animais são bem-vindos.

Campos do Jordão (SP)

Com clima de serra e paisagens encantadoras, Campos do Jordão é um dos destinos mais estruturados para receber pets. Várias pousadas e restaurantes aceitam animais, e é comum ver cães passeando pelas trilhas ou no centrinho da cidade.

Campos do Jordão é um dos destinos mais estruturados para receber pets Paulo Almeida de Getty Images

Gramado e Canela (RS)

A região da Serra Gaúcha oferece experiências pet friendly em diversas atrações. Em Gramado, alguns parques temáticos e museus aceitam animais de estimação. Além disso, muitas opções de hospedagem e cafés adaptados para cães.

A região da Serra Gaúcha oferece experiências pet friendly em diversas atrações diegograndi de Getty Images

Paraty (RJ)

A cidade histórica e litorânea de Paraty tem diversas pousadas pet friendly e restaurantes com espaço ao ar livre. É possível fazer passeios de barco adaptados para levar os bichinhos, além de trilhas leves e praias tranquilas.

A cidade histórica litorânea tem diversas pousadas pet friendly Virginia Yunes de Getty Images Signature

Tiradentes (MG)

Charmosa e cultural, Tiradentes é um destino que combina bem com passeios ao lado dos pets. As ruas de pedra são ideais para caminhadas, e vários estabelecimentos estão preparados para receber cães de pequeno e médio porte.

Charmosa e cultural, Tiradentes é um destino que combina bem com passeios ao lado dos pets Gilberto_Mesquita de Getty Images Pro

Curitiba (PR)

A capital paranaense é reconhecida pela qualidade de vida e áreas verdes. O Jardim Botânico, o Parque Barigui e outros espaços públicos são ideais para passeios com cachorro. Muitos hotéis também aceitam animais.

A capital paranaense é reconhecida pela qualidade de vida e áreas verdes Maria Thomazi de Getty Images

Florianópolis (SC)

Com diversas praias que permitem animais, Floripa é excelente para quem quer unir sol, mar e companhia canina. Alguns quiosques e bares beira-mar também aceitam pet, além de trilhas ecológicas com acesso permitido.