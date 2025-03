Viajar com um animal de estimação exige planejamento e atenção a uma série de regras e cuidados. Seja de avião, ônibus ou carro, é importante garantir a segurança, o bem-estar e a documentação adequada do pet para evitar imprevistos.

E sim, o cachorro pode viajar com você — mas é preciso seguir as normas específicas de cada meio de transporte. Veja a seguir como tornar esse momento mais tranquilo tanto para você quanto para seu melhor amigo.

Cachorro pode viajar de avião no colo?

Na maioria das companhias aéreas, cachorro não pode viajar no colo do tutor durante o voo. Mesmo os animais de pequeno porte devem ser transportados dentro de uma caixa de transporte (kennel) que caiba embaixo do assento à frente.

O pet deve permanecer dentro da caixa durante todo o voo. A exceção pode ser feita para cães-guia ou cães de suporte emocional, mediante apresentação de documentos específicos e autorização da companhia.

Regras para viajar de avião com cachorro

Cada companhia aérea possui políticas próprias, mas, em geral, seguem as seguintes exigências:

peso total do animal + caixa deve ser de até 10 kg para viajar na cabine;



a caixa deve ter ventilação, fundo impermeável e tamanho compatível com a norma da empresa;



é necessário apresentar atestado de saúde veterinário válido por até 10 dias antes da viagem;



carteira de vacinação atualizada, com destaque para a vacina antirrábica;

pagamento de uma taxa adicional pelo transporte do pet (valor varia por companhia).

Mas atenção, para animais maiores, o transporte é feito no compartimento de carga pressurizado. Esse compartimento é climatizado e mantém pressão e temperatura semelhantes às da cabine de passageiros, garantindo que o animal viaje com segurança mesmo longe do tutor.

É importante ressaltar que nem todas as aeronaves possuem esse tipo de compartimento. Ele fica na parte inferior do avião, separado da cabine de passageiros, mas com condições de temperatura e pressão semelhantes. Além disso, o tutor deve pagar uma taxa extra para o transporte do pet nesse espaço, que varia de acordo com a companhia aérea, a partir do peso do animal e o destino da viagem.

O valor é informado no momento da reserva e deve ser pago com antecedência. É essencial confirmar essa informação com a companhia aérea antes de comprar a passagem.

Como viajar com cachorro no ônibus?

Assim como no avião, viajar de ônibus com cães exige planejamento:

animais pequenos podem ser transportados na cabine, desde que em caixa apropriada;



é necessário apresentar carteira de vacinação e atestado de saúde;



algumas empresas exigem a compra de uma passagem extra para acomodar a caixa ao lado do tutor;



animais maiores ou que não se adaptam bem à caixa podem ter o transporte negado;

consulte a empresa rodoviária com antecedência, pois as regras podem variar.

Com os documentos em dia, equipamentos adequados e alguns cuidados extras, você e seu pet podem curtir juntos uma viagem incrível Freepik

Como viajar com cachorro de carro?

Viajar de carro com cachorro permite mais liberdade, mas também exige atenção:

o animal não pode andar solto no veículo (infração de trânsito);



use o cinto de segurança específico para pets, caixas de transporte ou cadeirinhas;



faça pausas a cada 2 ou 3 horas para que o pet possa beber água, fazer xixi e se movimentar;

evite alimentá-lo imediatamente antes da viagem para prevenir enjoos;

mantenha o carro ventilado, mas sem exposição direta ao vento ou sol.

Quantas horas de viagem são seguras para o cachorro?

O ideal é que as viagens com pets tenham, no máximo, 4 a 6 horas de duração contínua. Para trajetos mais longos, é fundamental fazer pausas frequentes, oferecer água e avaliar o comportamento do animal.

Alguns cães podem ficar estressados com viagens prolongadas — nesses casos, conversar com o veterinário sobre o uso de calmantes naturais ou outras estratégias pode ser uma boa solução.

Cuidados antes e durante a viagem com o cachorro

É importante levar em consideração alguns fatores: