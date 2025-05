Nem só de Gramado e Campos do Jordão vive o turismo de inverno no Brasil. Para quem quer explorar o país gastando menos, há cidades com clima frio, paisagens incríveis e experiências autênticas que fogem do circuito tradicional e do orçamento elevado.

Separamos alguns destinos que oferecem o melhor do inverno brasileiro com preços acessíveis e estrutura acolhedora para quem quer curtir a dois, em família ou até mesmo viajando sozinho.

1) São João del-Rei (MG)

Um clássico mineiro com pegada cultural. São João del-Rei é perfeita para quem busca turismo histórico e clima ameno no inverno. Igrejas barrocas, casarões coloniais, museus e a charmosa Maria Fumaça que leva até Tiradentes fazem parte do roteiro. O melhor? É possível encontrar hospedagem acessível e boa gastronomia local sem gastar muito.



2) Urubici (SC)

Localizada na Serra Catarinense, Urubici é ideal para quem deseja frio intenso e paisagens naturais. Com preços bem mais baixos que os praticados em cidades vizinhas como Gramado e Canela, o destino tem atrações como o Morro da Igreja, a Pedra Furada e belas trilhas. Uma boa pedida para quem quer contato com a natureza sem abrir mão do aconchego.



3) Petrópolis (RJ)



A cidade imperial é perfeita para quem quer explorar história, cultura e baixas temperaturas. Os atrativos incluem o Museu Imperial, a Catedral de São Pedro de Alcântara e os charmosos cafés coloniais. Há opções de hospedagem para todos os bolsos.

4) Diamantina (MG)

Cercada por montanhas e com um centro histórico preservado, Diamantina encanta com suas ladeiras, serestas e festivais culturais. O frio nas noites de inverno torna os passeios ainda mais agradáveis. A hospedagem costuma ser em pousadas acolhedoras e com preços justos.



5) São Joaquim (SC)

Um dos destinos mais frios do Brasil, São Joaquim é ideal para os viajantes que sonham com temperaturas negativas. A cidade é cercada por vinícolas, plantações de maçã e montanhas cobertas de neblina. É possível visitar vinhedos, provar vinhos premiados e, com sorte, até ver neve tudo isso sem os altos preços dos destinos turísticos mais badalados da serra gaúcha.