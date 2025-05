Universal, em Orlando, inaugura um novo parque temático: o Epic Universe

Que comecem as aventuras épicas! O Universal Orlando Resort, que fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, acaba de inaugurar seu mais novo parque temático, o Universal Epic Universe – marcando a estreia oficial de um dos parques temáticos mais inovadores e imersivos já criados e o primeiro grande parque temático a ser inaugurado na cidade em 25 anos.

O novo parque temático transporta os visitantes para cinco mundos imaginários repletos de aventuras. São eles: Celestial Park , The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic , Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe .

Milhares de visitantes lotaram o parque temático ontem (22/5), já às 6h, e, por volta das 8h, o Universal Epic Universe abriu seus portões oficialmente. A inauguração contou com a presença de personagens especiais em cada um dos portais do mundo, fogos de artifício de tirar o fôlego e uma fonte hipnotizante.

O National Epic Universe Portal é uma réplica do portal icônico do Epic Universe para várias cidades dos Estados Unidos Alyson Lundell/NBCUniversal

“Este é um dia incrivelmente emocionante, pois revelamos oficialmente o Universal Epic Universe ao mundo”, disse Karen Irwin, presidente e diretora de operações do Universal Orlando Resort. “O Epic Universe é o ápice do que temos trabalhado há quase uma década. Nossas equipes investiram paixão, visão e dedicação nesse novo parque, e não há nada igual no mundo.”

Na quarta-feira (21), o Universal Orlando também celebrou o novo parque com um evento exclusivo e repleto de estrelas, que começou com a chegada de celebridades, talentos dos filmes que inspiraram os mundos do Epic Universe, parceiros e outros convidados especiais no Tapete Celestial. Para encerrar a noite, os participantes participaram de um momento narrado por Steven Spielberg, consultor criativo da Universal Destinations and Experiences, que envolveu todo o parque em um espetáculo com luzes, fontes e fogos de artifício, ao som de uma trilha sonora que homenageou os mundos imersivos do parque. O evento culminou com uma apresentação de drones.

Com mais de uma década de desenvolvimento, o Universal Epic Universe é o parque temático mais ambicioso já criado pela Universal Destinations and Experiences e oferece um nível de imersão e inovação incomparável. A partir de um conjunto de portais majestosos, os visitantes são transportados para cinco mundos expansivos, com um total combinado de mais de 50 experiências – que vão desde atrações de tirar o fôlego e entretenimento eletrizante até restaurantes, lojas temáticas e muito mais – tudo isso reunido para criar uma aventura épica, como o próprio nome do parque diz.

Foto ilustrativa do parque Como Treinar seu Dragão, recriação autêntica do mundo acidentado e rochoso onde vikings barulhentos e dragões indisciplinados convivem em hilária harmonia Universal Epic Universe/Divulgação

PARQUES

Os cinco mundos imaginários do Epic Universe são:

Parque Celestial

Coração do Epic Universe, o Celestial Park é o primeiro mundo que os visitantes encontram no novo parque temático. Com hectares de jardins ondulados, canais e trilhas para caminhadas, o Celestial Park transforma o "parque" em "parque temático", com descobertas, emoções e entusiasmo a cada passo. Aqui, os visitantes encontram dezenas de opções gastronômicas e de compras, além de três atrações:

- Stardust Racers – uma montanha-russa de corrida dupla que faz os visitantes dispararem pelos céus a velocidades de até 100 km/h

- Constellation Carousel – o primeiro carrossel do gênero que desliza para frente, para trás – e faz rotações de 360 graus – em uma dança coreografada de música e luz das estrelas