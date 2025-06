Frio vai continuar em BH? Confira a previsão para a semana

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os moradores de Belo Horizonte podem continuar com os casacos fora dos armários durante esta semana. A segunda-feira (16/6), de acordo com a Defesa Civil municipal, deverá ser de céu claro a parcialmente nublado, com mínima prevista de 10ºC.

Ao longo do dia, os termômetros devem marcar máxima de 23ºC. Já a umidade relativa do ar mínima prevista é de 35%, à tarde. O índice está bem abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que deve variar entre 50% e 60%.

Na manhã deste domingo (15/6), a capital mineira registrou o terceiro dia mais frio do ano, com apenas 8,8ºC. A temperatura foi registrada às 6h30, em Venda Nova. Em outra estação meteorológica, desta vez na Região Oeste, os termômetros marcaram 8,9ºC às 7h, com destaque para a sensação térmica de -2ºC.

O recorde de frio em Belo Horizonte neste ano continua sendo o da última sexta-feira (13/6), quando foram registrados 8,4ºC na Estação Meteorológica do Cercadinho, na Região Centro-Sul.

A baixa temperatura é consequência de uma frente fria que se estabeleceu sobre o Sudeste brasileiro e deve continuar ao longo da próxima semana. No entanto, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa perde intensidade, embora ainda mantenha as manhãs frias e a temperatura máxima baixa em todo o estado.

Confira a previsão em Belo Horizonte para os próximos dias:

Segunda-feira (16/6): céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 23ºC e mínima de 10ºC.