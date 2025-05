Campanha do agasalho: saiba onde doar em Belo Horizonte

Com a aproximação do inverno e as temperaturas baixas em Belo Horizonte, iniciativas solidárias têm reforçado os pedidos por doações de agasalhos, cobertores, toucas e sacos de dormir. A Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, vinculada à Arquidiocese de BH, alerta para a urgência das doações, especialmente diante da escassez de itens básicos no estoque que, no momento, está sem cobertores e com poucos agasalhos disponíveis.







Em média, cerca de 120 pessoas procuram semanalmente o serviço em busca de ajuda para enfrentar o frio. Só em 2024, a Acolhida distribuiu 1.648 cobertores e diversas peças de roupa, como camisas, calças, meias e blusas.





Cirlene Lima Ferreira é coordenadora de projetos da Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. Ela conta que a campanha existe há mais de 20 anos e explica o que motivou seu início: “Iniciou (a campanha do agasalho) por causa de um caso nós tivemos em Belo Horizonte de uma pessoa em situação de rua que morreu de hipotermia na Avenida Santos Dumont. Desde então, continuamos com a missão de levar um pouco de conforto aos vulneráveis nessa época do ano, mas hoje em dia, nossa campanha está um pouco enfraquecida”, admite.





Ela faz um apelo: que os doadores sejam conscientes e pede que as doações estejam em bom estado: “Estamos precisando de cobertor, cachecol, meia, touca, blusa de frio, calça de moletom. E além das pessoas em situação de rua, temos na Arquidiocese famílias cadastradas de vilas, favelas e aglomerados que não tem condições de comprar os agasalhos. Está difícil suprir a demanda”, diz.





O apelo da instituição é direto: a solidariedade da população é essencial para garantir o mínimo de conforto a quem enfrenta as noites geladas sem abrigo.





As doações para a Acolhida Solidária podem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Além Paraíba, 208, no bairro Lagoinha. Também é possível contribuir por Pix, usando a chave (31) 97104-7831.





Tribunal de Justiça de Minas Gerais





Outra frente de mobilização vem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que lançou a campanha “Neste inverno, leve calor a quem mais precisa”, com foco na arrecadação de roupas e cobertores.





Organizada pelo Núcleo de Voluntariado da instituição, a ação busca beneficiar pessoas em situação de rua e famílias de pacientes em tratamento no Hospital Mário Penna.





As peças doadas também abastecem o “Bazar do Bem”, realizado por voluntários do hospital, com renda revertida para apoio às famílias.





Em 2024, a campanha do TJMG arrecadou 1.483 itens, entre cobertores e roupas, entregues a quatro entidades assistenciais.





As doações podem ser feitas até 30 de junho em 18 unidades do TJMG espalhadas por Belo Horizonte, ou via Pix, utilizando a chave CNPJ: 08.584.712/0001-07 (Núcleo de Assistência do Servidor Solidário).





Confira as unidades do TJMG que aceitam doações:





Cia (térreo) - Avenida Afonso Pena, 2.300 - Centro

Corregedoria (térreo - apoio administrativo) - Rua Goiás, 253 - Centro

Edifício Liberdade (recepção) - Rua Gonçalves Dias, 1.260 - Funcionários

Fórum Regional do Barreiro/Juizado Especial (hall) - Rua Flávio Marques Lisboa, 466

Edifício-Sede (térreo) - Avenida Afonso Pena, 4.001 - Serra

Fórum Cível e Fazendário (recepção) - Avenida Raja Gabaglia, 1.753 - Luxemburgo

Fórum Criminal e de Família (entrada das ruas Mato Grosso e Augusto de Lima) - Avenida Augusto de Lima, 1.234 - Barro Preto

Fórum Digital de Venda Nova (recepção) - Rua Padre Pedro Pinto, 422 - São Tomaz

Juizado Especial Criminal (hall) - Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3.250 - Coração Eucarístico

Unidade Camargos (recepção) - Rua Sócrates Alvim, 10 - Camargos

Unidade Curitiba (recepção) - Rua Curitiba, 632 - Centro

Unidade Francisco Sales (3º andar) - Avenida Francisco Sales, 1.446 - Santa Efigênia

Unidade Goiás (térreo) - Rua Goiás, 229 - Centro

Vara da Infância e Juventude (5º andar) - Rua Jaceguai, 208 - Prado

Veeca (hall) - Avenida Olegário Maciel, 515 - Centro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc (térreo) - Avenida Francisco Sá, 1.409 - Gutierrez

Central de Audiência de Custódia - Ceac (térreo) - Rua Diamantina, 770 - Lagoinha

Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - Ejef (térreo) - Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia





Para mais informações sobre a campanha e ações realizadas pelo Núcleo de Voluntariado do TJMG, entre em contato pelos telefones (31) 3299-4517/4867, pelo e-mail voluntariado@tjmg.jus.br ou na página do NV no Portal do tribunal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos