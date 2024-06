Um homem em situação de rua, de identidade ainda desconhecida, foi encontrado morto na manhã deste sábado (08/06). O corpo estava na Rua Diamantina, próximo à Avenida Presidente Antônio Carlos, na Lagoinha, Região Nordeste de Belo Horizonte.

O homem estava seminu e, de acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), não tinha sinais visíveis de violência.

A possibilidade de homicídio ainda não é descartada, mas a morte pode ter sido por hipotermia ou motivos clínicos.

Um pedestre que passava pela região, do outro lado do Hospital Odilon Behrens e do Conjunto IAPI, foi quem viu o homem e acionou a polícia e o Samu, que confirmou a morte.