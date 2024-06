Um homem, de 27 anos, foi preso por suspeita de envolvimento em um tiroteio em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais. O crime aconteceu em abril deste ano, em uma boate, e deixou duas pessoas, que não eram alvo do ataque, feridas.

De acordo com Maxwell Gomes, delegado responsável pela investigação, no dia dos fatos, um homem sofreu disparo à queima-roupa na cabeça, e uma jovem foi atingida por bala perdida no joelho. Um terceiro indivíduo, colega do primeiro homem, conseguiu fugir da ação criminosa.

“Conforme foi apurado até o momento, os atiradores, buscando acertar seus alvos entre a multidão, dispararam diversas vezes em via pública, colocando a vida de inúmeras pessoas em risco, além de as duas vítimas da tentativa de homicídio”, destacou Gomes, acrescentando que as duas vítimas sobreviveram apesar dos ferimentos e que havia ao menos dois atiradores no momento dos fatos.

Mesmo com a prisão, o inquérito não foi encerrado, e as investigações continuam.