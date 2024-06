Um líder religioso de 28 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos e de tentar aliciar uma outra garota da mesma idade. As vítimas são de Pai Pedro, no Norte de Minas.

Ainda de acordo com a PC, o líder religioso chegou a se encontrar com a adolescente, levando ela para um local afastado e a estuprando. Segundo a PC, a menina relatou que, se ela não fizesse a relação sexual, o líder religioso ficava nervoso e parava de conversar com ela.

Durante a investigação, a PC descobriu que o homem estava conversando com uma outra adolescente, de 13 anos, pelas redes sociais. E nesta conversa, ele agia da mesma forma: pedia para que a vítima enviasse conteúdo sexual e ficava tentando marcar um encontro.

Segundo a PC, o pai de uma das adolescentes procurou o órgão contando que a filha estava com um comportamento diferente e que parecia esconder algo no celular. Depois de conversar com a menina, ela confessou que estava se relacionando com um homem mais velho, inclusive enviando conteúdo sexual para ele através de aplicativos de mensagens.