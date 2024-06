Criança foi localizada desacordada, com traumatismo craniano e sinais de violência sexual em mata de Juiz de Fora

Uma menina de 9 anos de idade foi encontrada desacordada em uma região de mata, com sinais de violência sexual e traumatismo craniano nessa quinta-feira (6/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde de ontem para procurar a criança, que foi vista na companhia de um homem próximo a uma região de mata.

Segundo a polícia, uma tia da menina relatou que saiu com duas sobrinhas para coletar materiais recicláveis e encontrou com um homem com um carrinho de ferro que disse que iria ajudá-la na coleta.

Depois de venderem o material em um lixão, o homem afirmou que iria buscar outro carrinho para presentear a mulher e que, se ela autorizasse, iria levar a sobrinha dela, de 9 anos, até o local onde o carrinho estava.

A mulher autorizou e o homem colocou a menina dentro do carrinho e saiu. Câmeras de monitoramento da rua flagraram o homem transitando com a criança pela Avenida Deusdedith Salgado.

Durante o rastreamento, a polícia teve acesso a novas imagens de câmera de segurança de um condomínio, que flagrou o autor saindo correndo de uma mata com a calça na altura da canela.

Depois de denúncias de moradores, os militares localizaram o homem visto com a criança no bairro Sagrado Coração. Inicialmente, ele disse que a menina estava com uma família em uma granja e apontou direções variadas da localização dela.

Questionado mais uma vez, o homem relatou ter deixado a menina no mato. Assim, os bombeiros localizaram a criança desacordada, com a roupa íntima abaixada até a altura dos joelhos e com sinais de violência sexual.

Apesar de inconsciente, a criança ainda respirava. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a menina para a Santa Casa de Misericórdia. O Conselho Tutelar de Juiz de Fora também foi acionado.

Questionado sobre o motivo de ter levado a criança, o homem relatou que a tia da menina a entregou afirmando que ela não era cuidada pela família. O suspeito de estupro e a tia da menina, de 46 anos, receberam voz de prisão.