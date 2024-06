Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto, na noite dessa quinta-feira (6/6), dentro de uma vala na marginal da MG-424, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o solicitante foi com os militares até o local onde o corpo foi localizado. O homem estava já sem vida dentro de uma vala entre a marginal e a rodovia.

O homem foi baleado diversas vezes nas costas, pescoço e cabeça. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava com uma blusa de frio preta com “Manchester City” escrito em azul, bermuda cinza e chinelo branco.

Próximo ao coro, a polícia encontrou 15 munições de calibre 38. O solicitante ainda informou que escutou disparos de arma de fogo.

A perícia foi acionada e o caso será investigado. Não há informações de autoria e motivação do crime.



