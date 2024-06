A Polícia Militar (PM) foi acionada em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, após uma mulher denunciar o furto de sete armas que possuem registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). O crime aconteceu no Bairro Olaria nessa quarta-feira (5/6).

A vítima relatou que as armas estão registradas como CAC em nome do irmão dela, que mora nos Estados Unidos há cerca de três meses. Os criminosos levaram três pistolas de calibres de 9, 45 e 380 milímetros; dois revólveres, um de 38 e outro de 22 milímetros; e duas carabinas, ambas de 22 mm. A PM confirma a situação regular do armamento.

Em depoimento, a mulher disse que havia saído pela manhã rumo um sítio. Quando retornou ao imóvel, notou sinais de arrombamento. Uma das janelas estava quebrada. Ela disse ainda que não percebeu a falta de nenhum outro item na casa.

A PM registrou na ocorrência que percebeu uma movimentação suspeita na rua ao analisar imagens câmeras de segurança. Ninguém havia sido identificado ou preso até o fechamento desta publicação.

Na terça-feira da semana passada (28/5), a Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que amplia o acesso à armas e facilita a criação de clubes de tiro.

O PDL regulamenta a prática de tiro desportivo, suspendendo trechos de decreto presidencial de julho do último ano. O projeto foi aprovado em forma de substitutivo, que diminui a abrangência dos itens listados, e segue para análise do Senado (saiba mais aqui).