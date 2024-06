Uma idosa de 68 anos foi atacada pelo enteado em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (6/6). A agressão teria sido motivada por uma disputa de herança, depois que o marido da vítima e pai do suspeito faleceu.

Imagens as quais a reportagem teve acesso mostram os instantes seguintes em que a idosa foi jogada no chão da casa onde morou com o marido. No vídeo, enquanto a mulher é amparada pelo seu advogado, o agressor mexe no celular e afirma que vai chamar a polícia alegando que eles estavam invadindo sua propriedade e os manda sair do local.





Em seguida, a filha da vítima afirma que esta é a terceira vez que o homem agrediu sua mãe e que ela “não é saco de pancadas”. Como resposta ele a questiona e diz: “Não? Faço dela (saco de pancadas) e você também”. A viúva tenta pegar sua bolsa com documento, mas é impedida de forma brusca pelo enteado.





Ao longo do vídeo, a idosa reclama de dores. E é repreendida e ameaçada pelo agressor: “Você quer sentir dor de verdade? Eu vou te fazer sentir dor de verdade, sua bruxa desgraç***.”





Histórico de agressões





Ao Estado de Minas, a mulher trans e filha da vítima, Gabi Fürst, conta que seu padrasto faleceu na segunda-feira (3/4). Desde então, o enteado de sua mãe tem ameaçado e agredido verbalmente. O primeiro ataque teria acontecido ainda no hospital, enquanto a viúva tentava pegar o atestado de óbito do marido.





Na ocasião, o homem a xingou e tentou impedi-la de acessar os documentos. “No dia que meu padrasto morreu, ele a agrediu verbalmente e caminhou para cima da minha mãe, mas foi inibido por dois policiais que estavam lá”, conta.





Gabi afirma que a mãe estava afastada do marido há, pelo menos, um ano, em decorrência das constantes agressões que vivia dentro de casa. O distanciamento foi proporcionado por medidas protetivas contra o marido. Apesar disso, o homem continuava tentando contato com ela e insistia que não se divorciariam.





“Dessa vez, minha mãe foi agredida na casa em que morava e que é dela, por direito. Eles nunca se divorciaram, apesar da medida protetiva e do afastamento. Ele não queria se separar. Ela foi lá só para pegar umas comidas que estavam estragando e uma televisão que é dela”, conta ela, que é jornalista.





Durante as agressões da tarde desta quinta-feira (6/6), o homem alegava que a madrasta estava invadindo sua propriedade. De acordo com Gabi, ele afirmava a todo momento que o imóvel não pertence à esposa do pai dele, uma vez que o homem queria se divorciar.





A Polícia Militar foi acionada, e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Sabará, onde prestaram depoimentos.





“É muito difícil ver sua mãe ser jogada no chão. Terrível. Espero que tenha justiça, porque ele (o enteado da mãe dela) nos ameaçou. Minha mãe é uma senhora superfrágil, tem sua rotina na cidade, que é pequena. Ela não precisa da casa, mas quer o que é de direito. Ela sofreu todos esses anos”, desabafa Gabi.