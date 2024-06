Para ampliar a proteção das crianças de até 5 anos contra a poliomielite (paralisia infantil), será realizado, neste sábado (8/6), o Dia D de Vacinação contra a doença. Os 152 centros de saúde de Belo Horizonte, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti e o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante estarão aplicando a vacina das 8h às 17h.





Também serão montados postos extras em diversos pontos do município, para facilitar o acesso da população às doses da vacina. O endereço completo dos locais e horários da vacinação podem ser conferidos no portal da Prefeitura de BH.

O Dia D de Vacinação no Parque Municipal será realizado em sintonia com o Festival do Clima, promovido pela PBH. A ação de vacinação contará, a partir das 9h, com a presença do Zé Gotinha e das mascotes da Guarda Municipal e dos times América, Atlético e Cruzeiro.

A prefeitura também irá ofertar, no parque e nos postos extras, a vacina contra a gripe para as pessoas acima de 6 meses e a vacina monovalente contra a COVID-19 para grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde.

Já nos centros de saúde e serviço de atenção ao viajante, todas as vacinas que integram o calendário nacional de vacinação estarão disponíveis, e a população poderá atualizar a situação vacinal. Para receber o imunizante, é necessário apresentar o cartão de vacina para conferência das doses aplicadas.

Vacinação contra poliomielite

Segundo a PBH, o objetivo é imunizar todo o público menor de 5 anos, com aplicações que serão feitas de acordo com a avaliação do cartão de vacinação. Por isso, é fundamental que pais, mães ou responsáveis levem a caderneta das crianças.

Leia também: Dengue em BH: Público de 12 a 14 anos já pode receber 2ª dose da vacina

O esquema vacinal para menores de 1 ano prevê três doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses. Já as crianças de 1 a 4 anos que estiverem com esse esquema vacinal completo deverão receber a dose oral da vacina.

Além do cartão de vacina, é indispensável apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento e CPF.

O apoio dos clubes de futebol

A Campanha contra a Paralisia Infantil tem apoio do América, Atlético e Cruzeiro. Os times estão divulgando a importância da vacina para proteção das crianças.

De acordo com a prefeitura de BH, serão exibidas nos telões dos estádios Arena MRV, Independência e Minas Arena, durante os jogos dos três times, as informações sobre a campanha. Os jogadores também estão divulgando a campanha por meio de vídeos.

Cobertura vacinal

O Dia D é uma ação de conscientização que busca alcançar o maior número de pessoas, para que o município alcance 95% de cobertura vacinal. Atualmente, o índice de crianças menores de 1 ano imunizadas contra a paralisia infantil em Belo Horizonte é 68,5%.