Adolescentes de 12 a 14 anos já podem receber a segunda dose da vacina contra a dengue em todos os 152 centros de saúde de Belo Horizonte. Para receber o imunizante Qdenga, é preciso estar acompanhado dos pais, mães ou responsáveis legais, e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e o cartão de vacina.















Para aqueles que foram recentemente diagnosticados com a doença, a recomendação é aguardar seis meses depois do início dos sintomas para se imunizar. Caso a infecção pelo vírus aconteça depois da vacinação, não há alteração no intervalo das aplicações, desde que a segunda dose do imunizante não seja aplicada antes de 30 dias do início da doença.





Confira aqui os endereços dos centros de saúde onde está sendo aplicada a Qdenga.





A capital mineira recebeu 19 mil imunizantes para a segunda fase do esquema vacinal do público-alvo de 10 a 14 anos, que soma, no total, 120 mil pessoas em BH. A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, até o momento, não existe a possibilidade de afirmar se há previsão de novos lotes da vacina, pois dependem do repasse da Secretaria de Estado de Saúde e outros órgãos.





A vacina





A vacina contra a dengue (Qdenga), produzida pela farmacêutica japonesa Takeda, é um imunizante tetravalente – pois protege contra os quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). Ela induz respostas imunológicas, a partir de vírus enfraquecidos, para produzir anticorpos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa