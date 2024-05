Diante da pior epidemia de dengue da história, Minas Gerais está entre os estados que apresentam estabilidade na incidência da doença, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o último balanço de dengue, divulgado nessa terça-feira (30/4) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas soma 1.241.639 casos prováveis pela doença e 566.590 confirmações. Destas, 333 mortes foram registradas. Outros 775 óbitos estão sob investigação.

O número de mortes por dengue registrado no estado em 2024 bateu recorde histórico em 22 de abril. Anteriormente, o maior número de mortes pela arbovirose tinha sido de 281 em 2016. Até o momento, o país já registrou mais de 4 milhões de casos prováveis da doença, sendo 44,7 mil graves e de sinal de alarme. Os óbitos totalizam 2 mil.

Em meio à estabilidade anunciada pelo Ministério da Saúde nessa terça-feira (30/4), o governo de Minas inaugurou, na segunda-feira (29/4), a Biofábrica Método Wolbachia.

A estrutura, instalada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, vai produzir mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, uma bactéria que impede o desenvolvimento dos vírus da dengue e de outras arboviroses como zika, chikungunya e febre amarela. Quando os mosquitos forem inseridos no meio ambiente, eles vão se reproduzir com os insetos locais e estabelecer uma população com a bactéria, que impede que os vírus se desenvolvam.

Estabilidade em outros estados

De acordo com o Ministério da Saúde, outros 20 estados brasileiros e o Distrito Federal (veja lista abaixo) apresentam tendência de queda ou de estabilidade na incidência de dengue. Apenas cinco unidades federativas ainda apresentam alta, sendo elas Ceará, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins.

Estados que sinalizam queda ou controle: