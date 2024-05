Ocorrência foi encerrada da Delegacia da Mulher, no Barro Preto, centro de BH

Um subtenente da Polícia Militar, de 58 anos, foi detido por ameaçar a esposa, de 49, na noite dessa quarta-feira (1º/5), no bairro Alto Vera Cruz, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher chamou a polícia depois que o marido falou: “se você não ficar comigo ou me trair vou te matar e coitada da nossa filha, vai ficar sozinha”.

A vítima revelou que é casada com o suspeito há 25 anos, tem uma filha menor de idade com o homem e que a relação é marcada por discussões, agressões e ameaças. Ela afirmou ainda que a situação piora quando o marido bebe e que, ultimamente, ele está bebendo com maior frequência.

Na noite de ontem, uma discussão evoluiu para a ameaça. Com medo, a mulher acionou a polícia. O subtenente foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o militar estava muito confuso e “não falava coisa com coisa”.



Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disse se tratar de crime comum, envolvendo policial militar aposentado. Após ser acionada informou que fez o Boletim de Ocorrência e conduziu o envolvido à Polícia Judiciária, para providências cabíveis. E finalizou dizendo que acompanha o caso.

Polícia Civil





Já a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que o suspeito foi ouvido na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da capital, nessa quarta-feira (1/5). De acordo com a PCMG, a vítima manifestou não ter interesse em representar criminalmente. E, por se tratar de crime de ameaça, depende de representação por parte da vítima. Ainda segundo a PC, o homem foi liberado por falta de condição para procedimento da ação penal, que é a representação criminal.