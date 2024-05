Acidente foi na BR-259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce

Um homem, de 44 anos, foi preso por omissão de socorro e fugir do local do acidente que matou uma motociclista, de 28 anos, na noite dessa quarta-feira (1º/5), na BR- 259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem dirigia um carro Toyota Hilux e bateu em uma motocicleta conduzida pela mulher no km 164 da rodovia. Com o impacto, a moto foi arremessada para a margem da pista e a vítima teve a perna esquerda arrancada. Ela morreu no local do acidente.

O motorista da Hilux fugiu e foi encontrado a 5 km do local da batida com problemas na roda dianteira direita. Ele foi cercado por populares, que pararam uma viatura da Polícia Militar. O homem foi levado para o hospital de Valadares e, depois do atendimento, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

O condutor fez teste do bafômetro, que deu negativo. A perícia foi acionada. A caminhonete foi apreendida pelo crime e a moto da vítima foi removida por estar sem licenciamento.