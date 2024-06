A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas, anunciou a abertura de uma campanha de vacinação contra a febre amarela após a confirmação de um caso do vírus em um macaco. O animal foi encontrado morto no dia 13 de maio, no Bairro da Mata, zona rural da cidade. Análises laboratoriais realizadas confirmaram a presença do vírus da febre amarela no macaco na última terça-feira (4/6).





Em nota, a Secretaria de Saúde do município alertou sobre a doença. "A febre amarela é uma doença grave que pode ser transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor responsável pela dengue, cika e chikungunya. Embora os macacos não transmitam a febre amarela diretamente aos humanos, eles são importantes indicadores da presença do vírus na região", informou a pasta.





Diante dessa confirmação, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação para a população. A vacina contra a febre amarela está disponível nas unidades de saúde Nossa Senhora Aparecida e Monsenhor Alderigi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar o cartão de vacinação ao comparecer para receber a dose.