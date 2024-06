Lama do rompimento da barragem do Fundão chegou ao Espírito Santo

Uma petição judicial protocolada nesta quinta-feira (6/6) apresenta uma nova proposta de R$ 109 bilhões para tentar retomar as negociações referentes à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, em 2015. Pelo documento, o valor seria pago em 12 anos.

A petição encaminhada desembargador federal Ricardo Rabelo, mediador do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) é assinada pelos governos de Minas e do Espírito Santo, União, Ministério Público de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministério Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais e do Espírito Santo e Defensoria Pública da União.

No documento, as autoridades informam ainda que rejeitaram a última proposta financeira feita pelas empresas Samarco Mineração S.A., Vale S.A e BHP Billiton Brasil Ltda, considerada insuficiente para a reparação dos prejuízos.

“Além disso, as empresas alteraram as condições materiais do acordo e que foram negociadas e pactuadas com o Poder Público em processo mediado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), sob coordenação do desembargador Ricardo Machado”, alegou o governo de Minas.





Ainda segundo o documento, “o valor proposto não contempla os recursos já gastos pelas empresas a qualquer título de medida reparatória, indenizatória e/ou compensatória, bem como os valores estimados para execução das obrigações de fazer que permanecerão de responsabilidade delas.”





A proposta das mineradoras, feita em abril deste ano, oferecia R$ 90 bilhões para assinatura do acordo de reparação.





O Poder Público afirmou que aguarda um novo posicionamento das empresas para avaliar o retorno à mesa de negociações.





Em nota, a Samarco disse que segue empenhada na reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. "A empresa permanece aberta ao diálogo, em busca de soluções consensuais, sempre baseadas em critérios técnicos, ambientais e sociais, que atendam às demandas da sociedade, sobretudo do território diretamente impactado".

A Vale ainda não respondeu ao pedido de posicionamento.





Negociações suspensas

Em dezembro de 2023, as negociações do acordo foram suspensas diante, segundo o Ministério Público Federal (MPF), “da recusa das empresas responsáveis pelo rompimento, Vale, BHP e Samarco, em apresentar uma nova proposta financeira, conforme calendário previamente estabelecido".