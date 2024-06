As avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foram fechadas, nessa quarta-feira (5), para as obras do circuito da Stock Car, evento de automobilismo que acontece entre 15 e 18 de agosto, na capital mineira.

A interdição causou desconforto nos trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que alegaram não terem recebido aviso antecipado das interdições. "Profissionais e usuários do Centro Esportivo Universitário (CEU) da UFMG foram surpreendidos com a interdição das avenidas para a realização de obras de retirada do canteiro central, fresagem e recapeamento asfáltico. As intervenções começaram por volta das 12h, e a UFMG só foi comunicada, por e-mail, às 10h30, quando recebeu o Documento Operacional de Trânsito (DOT) da Prefeitura de Belo Horizonte", destaca a universidade, em nota.

De acordo com a nota, o fechamento do trecho inviabiliza o acesso ao Centro Esportivo Universitário (CEU) e ao estacionamento da unidade. “Eu mesmo tive dificuldades para sair de lá, e outras pessoas fizeram relatos na mesma linha. Já existem máquinas em operação que comprometem o acesso. Isso vai obrigar a nossa comunidade [profissionais e usuários] a estacionar em locais mais distantes", ressalta o diretor do CEU, Luciano Pereira Silva.

O diretor afirma que, com a mudanças, os funcionários terão que parar os veículos nas proximidades do Mineirinho, e na Avenida Alfredo Camarate e, assim, se deslocar a pé até a portaria do CEU. "Boa parte dos frequentadores do Centro são idosos que apresentam dificuldades de locomoção”, diz.

Segundo Luciano Pereira, o CEU tem 12 mil usuários cadastrados, e uma frequência diária de 300 pessoas. A comunidade chega a 100 pessoas, incluindo servidores, profissionais terceirizados e responsáveis pela execução de projetos de extensão.

Esclarecimentos da PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclarece que as obras de recapeamento e restauração funcional de pavimentos no entorno do Mineirão tiveram início em março deste ano e estão sendo executadas por trechos para minimizar possíveis transtornos no tráfego de veículos e pessoas, bem como o acesso ao comércio e instituições públicas localizadas na região. O primeiro trecho, referente às obras de recapeamento de 900 metros da avenida Rei Pelé, entre a avenida Antônio Abrahão Caram e a avenida Coronel Paschoal, já encontra-se concluído.

Em relação às avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz, o Executivo municipal informa que as obras foram iniciadas em 20 de maio, com obras de recapeamento e fresagem no trecho, além da instalação de sinalizações com as alterações de trânsito pela BHTrans.

Interdição das avenidas Coronel Oscar Paschoal e Presidente Carlos Luz Gladyston Rodrigues/EM

A PBH explica também que, no momento, o trecho em obras está no sentido Mineirão / av. Alfredo Camarate, sendo que o sentido contrário já passou por obras e está liberado para o trânsito. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Guarda Municipal e Polícia Militar) estão monitorando o fluxo de veículos nos locais interditados. A previsão de conclusão deste trecho é até o final do mês de junho.