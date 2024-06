A Reportagem do Estado de Minas flagrou uma imprudência nesta manhã de quinta-feira (6) em Belo Horizonte. Um skatista foi flagrado se arriscando e pegando carona na traseira de um ônibus na Avenida Olegário Maciel, Região Centro-Sul da capital mineira.

No vídeo, vê-se o jovem segurando na traseira do ônibus da linha SC02A. Mesmo com o veículo parando no ponto de ônibus, o skatista se mantém segurando na traseira.

Em certo momento, o ônibus troca de faixa, o que faz o jovem mudar de lado no ônibus, sem desistir da 'carona'.

Ao ser questionado, o skatista disse que se arrisca para economizar na passagem.