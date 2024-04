BH Stock Festival inicia as vendas de ingressos

Após uma inspeção técnica na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa (ALMG) recomendaram, em relatório, que o local da prova prevista para agosto seja alterado. O evento, que está marcado para a Pampulha, é centro de polêmicas e alvo de protestos contra o local escolhido.

O documento destaca a importância da visita para entender a situação enfrentada pela UFMG com a realização do evento Stock Car próximo ao estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Enfatiza a vulnerabilidade da instituição aos impactos da movimentação de uma corrida de veículos próximo à sede, especialmente considerando que o biotério da UFMG é crucial para diversas pesquisas, incluindo aquelas relacionadas ao tratamento do câncer e à produção de vacinas.

Ainda é mencionado o grande prejuízo que as atividades de pesquisa podem sofrer devido à perturbação ambiental, como a sonora, que pode afetar a saúde dos roedores utilizados nos experimentos. O texto ressalta que mesmo os animais sobreviventes podem ter suas condições fisiológicas alteradas pelo estresse, comprometendo os resultados das pesquisas.

O texto conclui que o Stock Car “poderia perfeitamente ser realizado em local que não comprometesse o funcionamento de uma instituição de ensino e pesquisa do porte da UFMG, em benefício de toda a sociedade”.

"Nós conseguimos demonstrar tecnicamente que os prejuízos que a estocagem trará a UFMG são irreparáveis e irremediáveis. Portanto, apelamos aos organizadores, assim como à prefeitura, que estudem outro local e realizem esse empreendimento em uma área diferente. Corremos o risco de sofrer prejuízos em relação a pesquisas, vacinas e avanços significativos na área da ciência, especialmente no enfrentamento ao câncer, devido ao impacto que a Stock Car trará irremediavelmente ao biotério. Todo o nosso relatório demonstra com exatidão e informações técnicas esses prejuízos. Por isso, a Comissão de Educação recomenda a alteração do local desse empreendimento", afirmou a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT-MG), presidente da Comissão, ao EM.

O documento ainda apresenta as seguintes recomendações:

À Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que proceda à mudança do local do Festival Stock Car.



Aos organizadores do Festival Stock Car, que promovam a alteração do local do evento.

À Advocacia Geral da União, que tome as medidas necessárias para proteger o Biotério Central da UFMG, incluindo a não realização do Festival Stock Car no local onde a unidade está instalada;

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, que se pronuncie sobre a necessidade de licenciamento ambiental e urbanístico do Festival Stock Car, considerando seus potenciais impactos permanentes na região e no município.

Os ingressos para a etapa da Stock Car em Belo Horizonte começaram a ser vendidos na tarde de segunda-feira (8/4). No último sábado (6), manifestantes se reuniram em frente ao Mineirão, com faixas e cartazes com dizeres como "Fora Stock Car! No Mineirão Não", "Stock Car na Pampulha Não" e "Respeitem o biotério da UFMG". Eles fizeram um "abraçaço" em torno da universidade.

Entenda a polêmica

A prefeitura de BH, comandada por Fuad Noman (PSD), fechou um acordo com a empresa organizadora da competição para que BH receba, por cinco anos consecutivos, uma edição anual da corrida. Para isso, intervenções deveriam ser feitas nos arredores do Mineirão, sendo necessário derrubar mais de 60 árvores, a maioria delas saudável.

A derrubada das árvores aconteceu em 28 de fevereiro, já sob protesto de manifestantes no local, que questionavam a realização do evento naquela localização. Como resposta, a PBH afirmou que já fez o replantio dessas árvores e que fará de mais outras centenas de mudas ao longo dos próximos anos.



Posteriormente, a UFMG também se posicionou oficialmente contra a realização do evento na Pampulha. A universidade alega que sofrerá impactos significativos, sobretudo para animais que estão no Hospital Veterinário, por causa do barulho, e para o acesso ao campus.