A Polícia Civil em Ituiutaba investiga o caso de um corpo queimado, que foi encontrado no Centro da cidade do Pontal do Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (5/6). Ainda não se sabe a motivação ou suspeitos da morte.

O homem morto e carbonizado estava em uma chácara, localizada na avenida 14, na região central de Ituiutaba. O dono da área encontrou o corpo e repassou a informação à Polícia Militar, que enviou uma equipe até uma casa abandonada no imóvel.

O corpo estava no quintal, envolvido em um cobertor. Havia ainda uma pilha de cinzas, próximo a um pé de manga. A vítima já estava em avançado estado de decomposição.

A perícia fez levantamentos no local, junto do atendimento da PM.

Até o momento não existem pistas que possam dar uma direção à investigação. Por conta do mistério, a delegacia responsável pelo caso leva em consideração todos os cenários possíveis.