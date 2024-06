Perícia recolheu cinco cartuchos no local de uma arma calibre 9 milímetros

Um homem, de 20 anos, foi assassinado com tiros na cabeça no final da tarde dessa quarta-feira (5/6), em frente a uma padaria, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha, que presenciou o crime, afirmou que o rapaz estava na porta do estabelecimento quando duas motocicletas se aproximaram. O garupa de uma delas desembarcou, cumprimentou a vítima, sacou a arma de fogo e fez cerca de cinco disparos contra a cabeça do jovem.

A vítima chegou a ser socorrida pela própria mãe, que recebeu uma ligação informando que o filho havia sido baleado. A mulher encontrou o jovem caído na calçada com um intenso sangramento na cabeça.

O jovem chegou a ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Guanabara, mas morreu logo depois. Os médicos constataram duas perfurações na cabeça da vítima.

Testemunhas que não se identificaram ainda relataram à polícia que o suspeito do homicídio é morador da Vila Cemig. Em 2022, a vítima atentou contra a vida do autor e esse seria o motivo do crime de ontem.

A perícia foi acionada e recolheu cinco cartuchos no local de uma arma calibre 9 milímetros. O caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso