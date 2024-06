No local, os militares encontraram uma carreta tombada na via, sentido Itabirito-BH

Um caminhoneiro de 40 anos ficou preso às ferragens nesta quarta-feira (5/6) depois de sofrer um acidente na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.

No local, os militares encontraram uma carreta tombada na via, sentido Itabirito-BH. O veículo transportava embutidos.

Além de ficar preso entre as ferragens, o motorista teve fratura exposta no braço direito. O resgate foi realizado pela Brigada Municipal de Itabirito, que conduziu a vítima ao hospital do município.





Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.