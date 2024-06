Operação Curupira é inaugurada no Dia Mundial do Meio Ambiente

Na última quarta-feira (5/6), data em que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, aconteceu o lançamento oficial da Operação Curupira por meio da Secretaria estadual de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Polícia Militar de Meio Ambiente, no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte.

Desde o último domingo (2/6) estão sendo realizadas ações especiais de fiscalização preventiva em todo o estado. A operação pretende reprimir práticas de crimes e infrações ambientais, orientando a população mineira.





Com o uso de drones e sistema de monitoramento remoto, foram empenhados 900 policiais militares e fiscais ambientais da Semad nas ações, com foco no desmatamento, incêndios florestais e intervenções em áreas de preservação permanente.

Além disso, também haverá montagem de estandes com palestras, blitzes educativas e atendimento de denúncias. As medidas e atividades promovidas pelas regionais em todo estado, parte do Plano Anual de Fiscalização (PAF), vão até sábado (8/6).



Em 2023, foram realizadas mais de 52 mil ações de fiscalização, um aumento de cerca de 20% em relação a 2022. “Acreditamos que somente a partir dessas ações podemos trazer a sociedade mais para perto para que possamos ter mais efetividade na proteção do meio ambiente”, ressalta Leonardo Rodrigues, secretário-adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.



O subcomandante do Batalhão da PM de Meio Ambiente, major Leonardo Lacerda Faria, explica que as ações acontecem “em qualquer tipo de ação ou crime ambiental relacionado à fauna e à flora como, por exemplo, pesca e extrações irregulares, incêndios florestais criminosos, desmatamento sem autorização, dentre outros".





“Utilizaremos de todos os recursos disponíveis como o uso de drones, monitoramento remoto e nosso serviço de inteligência para detecção de crimes relacionados ao meio ambiente”, afirma.

Confira as ações de cada Unidade Regional de Fiscalização em andamento nesta Semana do Meio Ambiente:

Central Metropolitana: Operação Paraopeba Vivo – Fiscalizações preventivas em lojas de pesca, mercados e comunidades no município de Brumadinho – 3 a 7/6 e Palestras para alunos do Ensino Fundamental sobre Rio Paraopeba: “Preservar para Recuperar", em Betim – 6 e 7/6;



Jequitinhonha: Conhecendo o Patrimônio Espeleológico e Arqueológico – Palestras para alunos do Ensino Médio em Diamantina – 6 e 7/6;



Leste Mineiro: Blitz Educativa Fauna Silvestre para motoristas em Governador Valadares – 4 a 6/6;



Noroeste: Blitz Educativa Faunas doméstica e silvestre para motoristas e pedestres em Unaí – 3/6;

Norte de Minas: Blitz Educativa de combate aos Incêndios Florestais para motoristas em Montes Claros – 1/6;



Sul de Minas: Distribuição de material informativo na Expocafé para produtores rurais em Três Pontas – 5/6;



Triângulo Mineiro: Blitz Educativa para motoristas e pedestres em Uberlândia – 3 a 6/6;



Zona da Mata: Educação ambiental sobre a Coleta Seletiva para alunos da Educação Infantil em Ubá – 5/6.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice