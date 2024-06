Uma escola municipal de Pouso Alegre, no Sul de Minas, pegou fogo na noite dessa quarta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros foi acionado na Escola Municipal Professora Clarisse Toledo, no bairro São Cristóvão.

Segundo os militares, o fogo se concentrou no almoxarifado aos fundos do refeitório. Havia materiais de limpeza, documentações de alunos e outros materiais de papel e plástico.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros levaram cerca de duas horas e mais de oito mil litros de água para controlar o fogo.

O incêndio foi controlado antes de atingir a cozinha da escola e tomar maiores proporções, já que havia o risco iminente de propagação para a central de gás.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a perícia informou que havia indícios de incêndio criminoso e vandalismo. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

A Polícia Militar e a Defesa Civil do município também trabalharam na ocorrência.

Não houve danos estruturais no imóvel e ninguém se feriu.

Em nota, a prefeitura de Pouso Alegre informou que a Polícia Civil foi acionada e está levantando informações que possam ajudar na identificação do possível autor do provável incêndio criminoso.



"Em virtude dos acontecimentos e visando a segurança de todos, as aulas na unidade serão suspensas nesta quinta e sexta-feira. Todos os órgãos estão empenhados na ocorrência".