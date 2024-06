Capa do caderno Pensar venceu na categoria ‘opinião’; o Estado de minas soma 52 títulos no SND, o primeiro em 1999

Mais uma vez entre os melhores. O Estado de Minas foi premiado na Society for News Design (SND), o Oscar do design de notícias do mundo. Foram dois prêmios de excelência gráfica conquistados, nas categorias “opinião” e “portfólio individual”. Neste ano, 27 jurados analisaram as inscrições durante reunião presencial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Foram cerca de 2,6 mil candidatos em 11 categorias diferentes.



Na categoria página de opinião, a capa do suplemento Pensar, intitulada “Pesadelos argentinos”, publicada em 7 de outubro de 2023, foi a premiada. A edição em questão destaca os lançamentos no Brasil dos livros “Tua terapia”, do cartunista Tute, e “Os perigos de fumar na cama”, da escritora Mariana Enriquez. Na capa, com design do editor de arte Júlio Moreira, foi reproduzido um dos cartuns do argentino, entrevistado pela editora de Cultura, Silvana Arantes.



A Society for News Design também premiou o portfólio individual de Júlio Moreira. Nessa categoria, o prêmio é o reconhecimento de um storytelling excelente e inovador. “Os premiados nessa categoria são trabalhos que vão além da competência técnica e estética e superam os limites de originalidade e criatividade”, observa a SND.



As páginas apresentadas tratam de diferentes assuntos. Uma primeira, publicada no Pensar em 21 de outubro de 2023, homenageia o “tipoeta” mineiro Guilherme Mansur (1958-2023). No mesmo caderno, foi publicada outra página premiada, sob o título “As origens do malfeito”. O texto é assinado pelo repórter Bruno Nogueira e trata do livro “Ladrões da república – Corrupção, moral e cobiça no Brasil, séculos XVI e XVIII”, de Adriana Romeiro.

Ainda no portfólio premiado está uma página publicada em 17 de setembro de 2023, quando o EM noticiou os relançamentos dos livros eróticos “O amor natural” e “Corpo”, ambos do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). O texto foi publicado em Cultura e teve assinatura da editora do caderno, Silvana Arantes.



No Bem Viver estão outras duas páginas premiadas no portfólio do editor de arte e imagem Júlio Moreira. “Você já ouviu falar em anosmia?” teve publicação em 17 de setembro do ano passado e tratava da doença que resulta em perda total ou parcial do olfato. Já a página intitulada “Se tamanho não é documento, por que alguns homens mentem?”, publicada em dezembro de 2023, noticiava uma pesquisa anônima na qual 64% dos homens afirmaram que tinham o pênis maior que a média brasileira.

Carlos Marcelo Carvalho, diretor de redação, o reconhecimento é particularmente gratificante pelo elevado nível da disputa com jornais de todos os continentes. “Obter o reconhecimento do SND significa situar o Estado de Minas, mais uma vez, entre as publicações mais relevantes do ponto de vista gráfico e de conteúdo”, acredita.



Para Júlio Moreira, editor de arte e imagem e autor do novo projeto gráfico do jornal, inaugurado em setembro de 2023, os prêmios internacionais confirmam a tendência do EM de sempre retratar a notícia de forma diferente e criativa. “A premiação acompanha o novo desenho mais arrojado do Estado de Minas, usando sempre a máxima: nunca escrever quando podemos desenhar. Vale destacar também o trabalho de toda equipe, que tem feito do novo projeto gráfico um case de sucesso”, diz. É a segunda vez que o editor de arte vence na categoria de portfólio individual.

A 44ª edição do SND foi realizada nos Estados Unidos. Entre os trabalhos impressos, apenas dois jornais brasileiros foram premiados: Estado de Minas e A Tribuna, de Santos (SP). Com a premiação deste ano, o Estado de Minas soma, agora, 52 prêmios da SND, sendo duas medalhas de prata. A primeira vez que o jornal recebeu o reconhecimento foi em 1999.

O EM também tem dezenas de prêmios de design em outra competição internacional, The European Newspaper Award. No ano passado foram quatro, entre reportagens e páginas do suplemento Pensar.