(foto: Montagem EM)



O jornal Estado de Minas conquistou mais um importante prêmio internacional. Três de suas páginas venceram o prêmio de excelência gráfica na 42ª edição da Society for News Design (SND), realizado na Universidade de Syracuse, em Nova York, nos Estados Unidos. O prêmio é considerado o evento de design de veículos de comunicação impressos mais importante do mundo.

Os trabalhos premiados foram as primeiras páginas "Brasil sem rumo", de 16 de maio de 2020, que exibiu o mapa do país em forma de cruzes, quando foram registradas 14.817 mortes por COVID-19, com 824 óbitos em 24 horas; e "No limite: Incêndio da Lapinha da Serra", de 13 de outubro de 2020. Já o suplemento Pensar, de 14 de fevereiro de 2020, foi reconhecido por "Como nasce o fascismo", especial sobre o livro "M – O filho do século", do italiano Antonio Scurati.





SENSIBILIDADE A página "No limite: Incêndio da Lapinha da Serra", de outubro de 2020, foi produzida a partir da foto do repórter fotográfico Leandro Couri, que acompanhou o trabalho de brigadistas durante o grave incêndio florestal no ano passado. A foto foi produzida no momento em que Couri flagrou o brigadista apagando o fogo. Ainda em meio à fumaça e exausto pelo esforço que a atividade exige, ele se debruçou e apoiou o rosto sobre a mochila. "A foto não é mais minha. É do mundo. Virou um ícone dos brigadistas voluntários que trabalharam no período em que houve grande devastação no Brasil devido aos incêndios", diz o repórter fotográfico.

OPINIÃO O suplemento Pensar, publicado às sextas-feiras, foi reconhecido na categoria Página de Opinião por "Como nasce o fascismo", a respeito do livro "M – O filho do século", do italiano Antonio Scurati. As duas primeiras páginas do Estado de Minas e a página dupla do suplemento Pensar passaram pelo rigoroso processo de seleção da SND, conduzido por 27 jurados, entre eles profissionais de jornais como The New York Times, Wall Street Journal e The Guardian, que selecionaram os premiados entre 3.200 trabalhos inscritos em 11 categorias, durante quatro dias de julgamento remoto.





NA EUROPA As páginas também foram premiadas, em 10 de dezembro de 2020, na 22ª edição do The European Newspaper Award, um dos concursos mais respeitados do setor editorial. "Esse reconhecimento é especialmente importante porque premia trabalhos realizados em uma época muito desafiadora para o jornalismo, que, com a devastação provocada pela pandemia no mundo e, especialmente no Brasil, teve de reinventar formas de produção e de distribuição de conteúdo", afirma Carlos Marcelo, diretor de Redação do EM. O EM também foi o único jornal brasileiro premiado na ocasião, concorrendo com trabalhos publicados em 164 jornais de 25 países, muitos de fora do continente europeu. As primeiras páginas "Brasil sem rumo" e "A guerra que o Brasil perdeu" foram premiadas na categoria especial Crise do coronavírus, o grande assunto do noticiário no primeiro ano da pandemia. A outra capa premiada, "No limite: Incêndio da Serra da Lapinha", na categoria Primeira Página/Notícias Locais.