O Ponto de Deus - Parte 3

A proposição da Inteligência Espiritual (QS) comprova a tese de que o ser humano é espiritual, queira ou não queira, somos feitos de corpo, alma e espírito. Existe em sua mente um mistério que é maior do que ele mesmo e, em algum ponto do seu cérebro, o chamado "Ponto de Deus".

No lobo frontal, localizado na parte da frente do cérebro – na testa –, acontece o planejamento de ações e movimento, bem como o pensamento abstrato. Nele estão incluídos o córtex motor e o córtex pré-frontal.

Segundo pesquisadores, a atividade no lobo frontal de um indivíduo é ativada quando está diante de uma tarefa difícil em que terá que descobrir uma sequência de ações que minimize o número de manipulações necessárias para resolvê-la. E, segundo o especialista Fabrício Nogueira, também são fortemente ativadas em momentos de transcendência e espiritualidade, e ainda em experiências com grandes insights, iluminações ou com a arte, abrindo-se à transcendência e à criatividade.

Lesões nesta região fazem com que o indivíduo fique preso obstinadamente a estratégias que não funcionam ou que não consigam desenvolver uma sequência de ações correta.

Esse “Ponto de Deus”, claramente localiza-se no Lobo Frontal, que cuida, dentre as tarefas mencionadas acima, envolver-se, também, com incumbência da espiritualidade (não necessariamente de uma religião específica), da moralidade e da vontade e que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. Deste modo, o homem jamais deixará de ser espiritual, jamais deixará de ser religioso, jamais deixará de adorar, isto é, de "religar-se" a algo ou alguém que o transcende. É uma área ligada à experiência espiritual. Tudo que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Um tipo de organização neural permite ao homem realizar um pensamento racional, lógico e espiritual.

Mas, alguns perguntarão: “E os chamados ateus.?” Bem, a pessoa que se considera ser um ateu, também, tem o Lobo Frontal. Se ele, igualmente tem o Lobo Frontal, significa que ele, identicamente, tem a capacidade de ser espiritual, de adorar como qualquer ser humano. A questão é a que ou a quem ele dedica a espiritualidade, a quem ele adora. Mas se ele tem um Lobo Frontal, significa que ele acaba adorando ou espiritualizando alguma coisa.

Como tudo no meio científico, o Ponto de Deus não é aceito por todos. Segundo o terapeuta holístico Eduardo Matere, há uma dualidade entre pesquisadores. Realmente, nada é unânime. Na próxima semana falaremos sobre como desenvolver a inteligência espiritual.

Fonte: Qs Inteligência Espiritual, Dana Zohar e Ian Marshall; https://institutomongeralaegon.org/; https://www.slacoaching.com.br/

