Dois homens, de 25 e 27 anos, morreram em uma troca de tiros com a Polícia Militar nessa quinta-feira (6/6), em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o serviço de inteligência da polícia fez levantamentos na região durante a investigação sobre um homicídio e um roubo ao veículo usado para a fuga dos autores do assassinato. Ambos os crimes aconteceram em Jaboticatubas, na Grande BH, há dez dias.

Durante o rastreamento, a polícia chegou ao endereço no bairro Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco. No local, a equipe viu dois homens armados na porta de uma casa.

Os militares cercaram o terreno da residência, chamaram pelos moradores e se identificaram como policiais. Logo depois, a PM ouviu tiros vindos de dentro da casa.

Três policiais entraram no imóvel e deram ordem para que os indivíduos largassem as armas. Um deles estava com uma arma de fogo semelhante a uma submetralhadora. A ordem não foi acatada, os indivíduos trocaram tiros com a PM e foram baleados, segundo o boletim de ocorrência.

A dupla chegou a ser socorrida para o Hospital 25 de Maio, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento.

As armas e munições usadas pelos homens foram recolhidas em um cômodo da casa. Uma sacola com drogas e outras munições também foi localizada.

Um adolescente, de 17 anos, apontado como autor do homicídio de Jaboticatubas, foi localizado próximo ao imóvel com uma sacola com drogas. Ele revelou à polícia que faz parte de uma facção e que roubou o carro para atacar indivíduos de gangues rivais.

Ao todo, a polícia apreendeu 51 pinos de cocaína, 98 pedras de crack, 38 porções de maconha, 21 cartuchos de 9mm, seis cartuchos de 38 deflagrados, um revólver e uma submetralhadora artesanal.

O adolescente foi apreendido por tráfico de drogas. As medidas de Polícia Judiciária foram tomadas e a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. As armas dos militares usadas na ocorrência foram apreendidas.