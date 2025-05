Campanha do Agasalho 2025 começa na Rodoviária do Rio

Com a chegada das baixas temperaturas do inverno, a Rodoviária do Rio se engaja em mais uma edição da Campanha do Agasalho, uma mobilização nacional solidária promovida pela SOCICAM em mais de 30 terminais rodoviários e urbanos no país.

O objetivo é arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha, que começou na segunda (5/5), segue até 4 de julho e convida passageiros, turistas e população em geral a fazer parte dessa corrente do bem. Sob o tema “Faça a diferença neste inverno”, a iniciativa está em seu 27º ano e, no Rio, deve beneficiar milhares de pessoas de comunidades carentes do entorno da Rodoviária do Rio e população de rua.

Onde doar?



As doações podem ser feitas em uma caixa de coleta instalada no embarque inferior da Rodoviária do Rio, próximo ao balcão de informações. O ponto de arrecadação funciona 24 horas por dia, facilitando a participação de quem passa pelo terminal em qualquer horário.

O que doar?



Podem ser doados agasalhos, casacos, blusas, calças, cobertores, meias e luvas, desde que estejam em bom estado de conservação e devidamente limpos.

Mais informações no site da Rodoviária do Rio, redes sociais @rodoviariadorio (Instagram e Facebook) ou pelo telefone (21) 3213-1800.

Website: http://www.rodoviariadorio.com.br