BH: Recorde de frio e de sensação térmica muito abaixo de zero nesta quinta

Belo Horizonte registrou 8,7°C na manhã desta quinta-feira (12), a menor temperatura de 2025.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a mínima foi registrada às 6h, na Região Centro-Sul. Na Região Oeste, a mínima foi semelhante, 8,8°C. Mas a sensação térmica foi muito abaixo de zero. Exatamente de -14,3°C.

Segundo o órgão municipal, outras regiões registraram 10,9°C, 11,7°C e 11,8°C entre 5h e 6h.

Anteriormente, a temperatura mais baixa do ano tinha sido registrada no dia 20 de maio, com 12,1°C.

Até então, os dez dias mais frios do ano tinham sido no mês passado. Confira lista abaixo.

Apesar de frio, a capital pode registrar até 24°C nesta quinta. A umidade relativa do ar fica em torno de 40% à tarde.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas baixas nas primeiras horas do dia e ao anoitecer.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025

8,7 - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

12,1 - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras

12,6 - 14/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

12,7 - 15/5/2025 - 05h20 - Cercadinho

12,8 - 21/5/2025 - 06h30 - Mangabeiras

13,0 - 25/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

13,1 - 26/5/2025 - 06h00 - Pampulha

13,2 - 19/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

13,3 - 18/5/2025 - 07h00 - Cercadinho

13,4 - 22/5/2025 - 02h00 - Mangabeiras