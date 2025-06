BH: foragido da Justiça se esconde debaixo de colchão e é preso por tráfico

Um foragido da Justiça, de 26 anos, foi preso por tráfico depois de ser flagrado com drogas e arma de fogo na casa da mãe, na madrugada desta quinta-feira (12/6). Ele tentou se esconder dos policiais no estrado de uma cama, colocando um colchão com a companheira e a filha recém-nascida do casal por cima. Conforme a polícia, ele era procurado por homicídio.

O caso aconteceu no bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima de que um foragido estava em uma casa do bairro há cerca de um mês e ameaçava moradores da região com uma arma pelas ruas.

Os militares montaram uma operação e cercaram o imóvel. Durante a ação, avistaram um objeto sendo arremessado por uma das janelas. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram recebidos na residência por uma senhora, que foi informada de que o alvo da denúncia era seu filho.

A mulher negou que o filho estivesse em casa e autorizou a entrada dos policiais. Conforme os registros, os militares inspecionaram o imóvel e encontraram o homem escondido no quarto. Ele estava coberto pelo colchão de uma cama de solteiro, deitado sob o estrado. A companheira dele e a filha recém-nascida do casal estavam em cima da cama, o que dificultou a localização do foragido.

Ainda durante a varredura no imóvel, R$ 68 em dinheiro vivo, 67 pinos de cocaína e uma porção de crack foram encontrados. Do lado de fora, o objeto arremessado foi identificado como uma pistola de calibre 9 milímetros, municiada.

Questionado, o autor assumiu a posse dos objetos e contou que andava armado por estar envolvido em um homicídio no bairro. Segundo ele, era alvo de ameaças e queria proteger a si mesmo e sua família. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente da droga, dinheiro e arma, à Delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.