Autor de furto com tornozeleira eletrônica é morto com 9 tiros em Sabará

Um homem, de 34 anos de idade, foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (9/6) em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele usava tornozeleira eletrônica pelo crime de furto, cometido no Centro da capital, em janeiro passado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a vítima na Rua Frei Henrique Coimbra, no bairro Rosário I. O corpo estava caído no chão com várias perfurações de arma de fogo, sem sinais vitais.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe de inteligência do 61º Batalhão da PM constatou que o homem ficou em uma área de mata entre 14h e 15h, quando saiu e foi ao local onde foi alvejado. O corpo foi encontrado às 15h25.

Testemunhas, que preferiram não se identificar, informaram que viram três homens disparando contra a vítima. Depois da execução, fugiram por uma trilha.

Segundo a perícia, o homem foi atingido por nove disparos no rosto, cabeça, costela esquerda e nas duas pernas. No local, foram encontrados estojos deflagrados de munições calibre .380 e 9 milímetros, recolhidos para análise.

À policia, a família da vítima informou que ela era usuária de crack e estava cometendo muitos furtos no bairro.

Suspeito com álibe

Os militares procuraram na região câmeras de segurança que possam ter registrado o crime. Em uma residência, o morador se recusou a compartilhar por medo de represália. Na segunda casa, o proprietário afirmou que a câmera não grava, apenas monitora a rua ao vivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a confecção do boletim, os militares receberam informações de que o mandante do crime poderia ser um morador do mesmo bairro. Ele foi encontrado em casa e informou que passou a tarde no local. A informação foi confirmada pelo vizinho e proprietário do imóvel onde mora.

A Polícia Militar segue em busca dos autores do homicídio. A motivação ainda não foi definida.