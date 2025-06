MG: homem é baleado, tenta se esconder em escola e morre no local

Um tiroteio nas proximidades da Escola Municipal Dr. Tânus Feres de Andrade, conhecida como Curumim II, em Ubá, deixou um homem morto na manhã desta segunda-feira (9/6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que ainda não teve a identidade divulgada, tentava fugir dos disparos quando entrou por um portão lateral da escola, que estava aberto por conta dos preparativos da festa junina.

Segundo a PM, os disparos não ocorreram dentro do prédio e os alunos não chegaram a ter contato visual com o homem ferido. Todos permaneceram em segurança durante a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima no local. A Polícia Militar também esteve na escola e fez buscas na região na tentativa de localizar o autor dos disparos, que fugiu após o crime.

Como medida de segurança, a direção da unidade optou por suspender as aulas no turno da tarde. Não há informações sobre a motivação do ataque nem a identidade do suspeito. O boletim de ocorrência segue em aberto.