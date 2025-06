Carro com dois adultos e uma criança capota em BH

Um veículo com dois adultos e uma criança capotou na Rua Thompson Flores, no Bairro Prado, Região Oeste de BH, nesta segunda-feira (9/6). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 14h para a ocorrência e informou que não houve morte no local.

De acordo com a corporação, entre as vítimas estava um homem, que apresentou leves escoriações, uma mulher, de aparentemente 30 anos, que estava com fala alterada e escoriações, e uma criança com cerca de dois anos, que apresentou quadro de vômito, mas sem ferimentos aparentes. As vítimas já estavam fora do veículo quando os bombeiros chegaram.

A equipe realizou os atendimentos iniciais de socorro e a ocorrência segue em andamento. A causa do acidente ainda não foi identificada e não há informações se os passageiros do veículo foram levados para receber atendimento médico.

