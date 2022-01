Árvore cai, derruba poste e bloqueia rua no Bairro Prado, em BH

Queda de árvore e de poste na Rua Conselheiro Dantas (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro de 2021, até o dia 11:





Barreiro - 526,0 (159,8%)

Centro Sul - 535,5 (162,7%)

Leste - 454,6 (138,1%)

Nordeste - 378,4 (115,0%)

Noroeste - 416,6 (126,6%)

Norte - 344,8 (104,8%)

Oeste - 557,8 (169,5%)

Pampulha - 379,6 (115,3%)

Após fortes ventos durante a chuva, uma árvore de grande porte e um poste de luz caíram na tarde desta terça-feira no Bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte.O acidente aconteceu na Rua Conselheiro Dantas, próximo ao número 155."A queda bloqueou diversas residências. Muitos dos moradores das residências são idosos. Estamos providenciando os recursos para fazer os trabalhos no local", informou o tenente Fonseca do Corpo de Bombeiros.entrou em contato com a Cemig e aguarda um posicionamento.A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta terça-feira (11/1), um novo alerta para pancadas de chuva na capital mineira.Segundo a corporação, há grande possibilidade de pancadas de chuva de 60mm a 100mm até 8h de quarta-feira com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.Venda Nova - 355,4 (108,0%)Diante do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico até sábado (15/1).O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.