Chuva: BH tem alerta de temporais de 100mm até quarta (12/1)

Todas as regionais já bateram a chuva estimada para o mês de janeiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)





- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro de 2021, até o dia 11:





Barreiro - 526,0 (159,8%)

Centro Sul - 535,5 (162,7%)

Leste - 454,6 (138,1%)

Nordeste - 378,4 (115,0%)

Noroeste - 416,6 (126,6%)

Norte - 344,8 (104,8%)

Oeste - 557,8 (169,5%)

Pampulha - 379,6 (115,3%)









Alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta segunda-feira (11/1), um novo alerta para pancadas de chuva na capital mineira.Segundo a corporação, há grande possibilidade de pancadas de chuva de 60mm a 100mm até 8h de quarta-feira com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.Pela manhã, o órgão havia emitido um alerta para chuvas de 20 a 40 mm mas, com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas, foi adicionado o volume de 60 mm.Todas as regionais já superaram o volume de chuva estimado para o mês de janeiro. Veja:Venda Nova - 355,4 (108,0%)Diante do volume das chuvas previstas para os próximos dias, existe a possibilidade de risco geológico até sábado (15/1).O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.