MG: motorista morre em capotamento de caminhão com melões na BR-251

O motorista de um caminhão baú, de 26 anos, morreu depois que o veículo capotou na rodovia BR-251, na serra de Francisco Sá (MG), no Norte do estado, na noite dessa segunda-feira (9/6). A carga, de melões, ficou espalhada pela área lateral da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o caminhão saiu da pista e bateu em um barranco, na altura do quilômetro 473.

No início do atendimento da ocorrência, não foi possível observar vítimas. Porém, durante a remoção dos destroços, os militares encontraram partes do corpo do motorista, que estava preso às ferragens. Conforme os registros, ele não apresentava sinais vitais.

O corpo foi desencarcerado e entregue aos cuidados da funerária de plantão, que o levou ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Montes Claros, a carga se espalhou pela área do barranco, na lateral da rodovia. A empresa do caminhão foi contatada e ficou responsável pela remoção das frutas. O trânsito não foi interrompido.

A cena passou pela perícia da Polícia Civil, que segue com a investigação do caso.