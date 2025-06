Mulher é rendida com arma na cabeça durante assalto em JF; veja o vídeo

Imagens registradas por uma câmera de monitoramento mostram o momento em que uma mulher de 49 anos foi rendida no estacionamento de uma farmácia em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Conforme consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a motorista teve uma arma apontada para a cabeça.

O assalto aconteceu na noite do último domingo (8/6), no Bairro Cascatinha, na Zona Sul da cidade. Nas imagens, o assaltante aparece rondando o carro momentos antes do roubo. Veja:

A motorista contou à Polícia Militar que, por volta das 21h, entrou no local para comprar um remédio e foi abordada assim que saiu da farmácia.

Ainda conforme o relato, no estacionamento, logo após ligar o veículo, o homem abriu a porta e disse: “Moça, vai passando, passa tudo”. Ele puxou um cordão de ouro com pingentes, uma aliança e três pulseiras de bijuterias. “Sai do carro”, teria dito ele, segundo a vítima. Com isso, ela e outros ocupantes deixaram o veículo.

O assaltante, no entanto, abandonou o carro atravessado na Avenida Doutor Paulo Japiassu Coelho após percorrer apenas 200 metros. A chave foi jogada na pista. O veículo foi recuperado e devolvido à proprietária.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 35 anos, sem saber do roubo, presenciou o momento em que o assaltante deixou o carro na avenida. Ele relatou à polícia que o criminoso pediu sua ajuda para retirar o veículo do local, alegando que havia ficado sem combustível. O suspeito ainda não foi localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia