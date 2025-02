Colisão e incêndio na BR-251: motoristas de caminhão e carreta morrem em MG

Um motorista de carreta, de 32 anos, e um motorista de caminhão, de 21, morreram depois de colisão frontal entre os veículos na rodovia BR-251, na altura da zona rural do município de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (12/2). Os veículos pegaram fogo e o corpo de um dos motoristas ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram aicionados pouco depois da meia noite. Uma equipe que seguia em viagem para a cidade de Salinas foi acionada para atendimento da ocorrência, na altura do quilômetro 422 da rodovia.

Segundo os bombeiros, um caminhão, que seguia no sentido de Francisco Sá, vateu de frente em uma carreta, que seguia no sentido oposto, em direção a São Paulo.

A equipe chegou a tempo de realizar os primeiros socorros ao motorista da carreta, de 32 anos, para que ele fosse posteriormente encaminhado ao hospital. Porém, em razão dos múltiplos ferimentos, o homem morreu no local.

O motorista do caminhão, de 21 anos, ficou com o corpo preso às ferragens e também morru no local do acidente. O corpo dele foi retirado do caminhão pelos bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros realizaram o isolamento do local e o controle das chamas, além de ações preventivas contra incêndio e outros acidentes no local.

Um perito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local para levantamento de hipóteses da dinâmica do acidente, que ainda não foi esclarecida. A via foi controlada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ficou interditada nos dois sentidos até às 4h.

