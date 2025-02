Chuva em MG: lista de cidades em situação de emergência aumenta

O número de cidades de Minas Gerais em situação de emergência por causa das chuvas cresceu para 149, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual e representa 17% do estado. De ontem para hoje, sete municípios foram incluídos na lista (confira abaixo).

As chuvas em Minas no período atual já somam mais de quatro mil desalojados e desabrigados. Ao todo, são 3.712 desalojados e 442 desabrigados em todo o estado. Segundo boletim da Defesa Civil Estadual, 26 mortes foram registradas em decorrência das chuvas.

O número de danos no período chuvoso 2024/2025, que começou em 27 de setembro e acaba em março, já é maior do que o do período anterior. De acordo com a Defesa Civil de Minas, o número de mortes é quatro vezes maior do que o do ano passado. Os totais de desabrigados, desalojados e municípios que decretaram estado de emergência ou de calamidade pública também superaram do último período.

Até o momento, estragos em vias e prédios públicos, somados à necessidade de socorrer as pessoas diretamente afetadas pelas chuvas, levaram 139 municípios a decretar estado de emergência ou calamidade pública no estado, contra 102 em todo o período chuvoso anterior e 48 até o fim de janeiro do ano passado, ainda segundo dados da Defesa Civil.



Lista de municípios de MG

Brazópolis

Galiléia

Mendes Pimentel

Rochedo de Minas

Guaranésia

Uberaba

Tapira

Conselheiro Pena

Alfenas

Carlos Chagas

São José da Safira

São Geraldo do Baixio

Franciscópolis

Ouro Verde de Minas

Novo Oriente de Minas

Virgolândia

Curral de Dentro

Glaucilândia

Malacacheta

Sem-Peixe

Salinas

Capelinha

Dom Silvério

Conceição do Pará

Pequeri

Tocantis

Leopoldina

Antônio Carlos

Coronel Fabriciano

Santo Antônio do Aventureiro

Pedra Bonita

Bugre

Raul Soares

Carmo da Mata

Coroaci

Resplendor

Itambacuri

Campos Gerais

Nepomuceno

Caldas

Maripá de Minas

Rio Preto

Laranjal

Diogo de Vasconcelos

Água Boa

Recreio

Acaiaca

Areado

Campo Florido

Mirabela

Claro dos Poções

Pavão

Itabirinha

Guiricema

Argirita

Mantena

Ferros

São João do Manteninha

Barão de Monte Alto

Presidente Olegário

Cuparaque

Açucena

Espinosa

Ipatinga

Belo Oriente

Lassance

Visconde do Rio Branco

Santana do Paraíso

São Domingos do Prata

Francisco Sá

Goiabeira

Crucilândia

Juramento

Novo Cruzeiro

Serro

Piedade de Ponte Nova

Diamantina

Tumiritinga

Paracatu

Ibirité

Grão Mogol

José Gonçalves de Minas

Alvinópolis

Abaeté

Cachoeira do Pajéu

Caparaó

Jacinto

Rio Espera

Faria Lemos

Unaí

Timóteo

Capitão Andrade

Berilo

Carangola

Itaguara

Bonfinópolis de Minas

Nova Serrana

Frei Gaspar

Engenheiro Navarro

São João do Paraíso

Coluna

Cristália

Caraí

Alvorada de Minas

Monte Azul

Paula Cândido

Padre Paraíso

Rosário da Limeira

Machado

Divinópolis

Porteirinha

Brasília de MInas

Barra Longa

Cônego Marinho

Botumirim

Jordânia

Chapada do Norte

Poté

Iguatama

São João da Ponte

Águas Formosas

Padre Carvalho

Setubinha

São Francisco

Turmalina

Francisco Badaró

Rubelita

São Geraldo da Piedade

Além Paraíba

Senhora dos Remédios

Senador Modestino Gonçalves

Urucuia

Jequitinhonha

Capinópolis

Águas Vermelhas

Guanhães

Minas Novas

Santa Maria do Salto

Lagoa dos Patos

Catuji

Lavras

Santa Luzia

Mata Verde

Nova Porteirinha

Barbacena

Carvalhópolis

Leme do Prado

Presidente Bernardes

Ladainha