Foragida da Justiça do Rio é presa no Sul de Minas

Uma mulher foragida da Justiça do Rio de Janeiro foi presa durante operação de trânsito em Itanhandu, no Sul de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (5/2). A prisão ocorreu na altura do quilômetro 5 da rodovia MG-158.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), um carro Ford Focus foi abordado e os documentos dos presentes verificados. Os militares constataram que a passageira do veículo, de 34 anos, tem um mandado de prisão preventiva em aberto emitido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa (RJ).

De acordo com registros policiais, a mulher cometeu os crimes de furto e utilização de identidade falsa e de terceiros.

A mulher foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Itanhandu e depois à UPJ de Plantão de São Lourenço para cumprir prisão preventiva.

O filho da mulher, de cinco anos, também estava no veículo. Desde a abordagem, a criança está sendo acompanhada por equipe do Conselho Tutelar de Itanhandu.