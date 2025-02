MG: Justiça condena empresa por dar viagem aos EUA à funcionária sem visto

A Justiça do Trabalho determinou que uma empresa de energia, em Passos, no Sul de Minas, pague R$ 7 mil a uma ex-empregada que não conseguiu usufruir de uma viagem sorteada para a Flórida, nos Estados Unidos, por não possuir visto norte-americano.

O prêmio foi sorteado durante um evento em comemoração ao "Dia das Mulheres", organizado pela empresa com o apoio do filho de um dos sócios. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG) divulgou o caso nesta terça-feira (4/2), sem informar a data da decisão judicial.

Conforme destacou a juíza Maria Raimunda Moraes, titular da 2ª Vara do Trabalho de Passos, é de conhecimento público que, para o ingresso nos EUA, há a necessidade de retirada do passaporte e visto na respectiva embaixada.

Segundo a magistrada, "não se pode admitir que a empresa prometa algo de cunho financeiro considerável e depois abandone o empregado à própria sorte". "Isso tudo sabendo das dificuldades que uma pessoa assalariada teria para satisfazer os requisitos para a realização da viagem", completou.

O valor da indenização corresponde às despesas da viagem não realizada, como hospedagem e dois ingressos para parques no destino prometido. Segundo a julgadora, o valor foi calculado com base na média das pesquisas de preços de pacotes turísticos realizadas em sites eletrônicos de viagens.

O TRT-MG não informou quando o caso ocorreu.

