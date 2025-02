MG: número de vítimas de médico suspeito de estupro aumenta

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Subiu para oito o número de vítimas do médico oncologista Danilo Costa. Ele foi preso preventivamente suspeito do estupro de pacientes e funcionárias do Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira (MG), na Região Central do estado.

A vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) nesta quarta-feira (5/2), fazendo a denúncia ao delegado João Martins Teixeira, que preside o inquérito.

A mulher contou que pensou que o que estava acontecendo era parte do exame. “Passei pelo constrangimento durante todo o exame. Fez um comentário muito desagradável sobre o meu corpo. Chegou a perguntar se eu tinha silicone”, relata. Ela também contou que o médico "passou o dedo no meu seio”.

A primeira denúncia contra o médico aconteceu em janeiro, quando uma mulher, de João Monlevade, foi estuprada no consultório e ficou com vergonha de fazer a denúncia de imediato. Isso só aconteceu quando ela voltou para casa e contou para a filha. Foi quando procurou a delegacia de sua cidade para fazer a denúncia.

Uma funcionária contou aos policiais que o médico, sempre que a encontrava nos corredores do hospital, a obrigava a abraçá-lo, o que lhe causava grande constrangimento.

A expectativa dos policiais é que outras vítimas do médico procurem a delegacia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia