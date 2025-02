MG: adolescente sai para comprar lanche e desaparece; pai pede ajuda

Um adolescente de 16 anos, identificado como Marcos Paulo Alves Cruz, está desaparecido em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais, desde 9 de janeiro. Segundo o pai dele, Paulo Cruz, de 44, o jovem deixou o imóvel onde mora com a namorada, de mesma idade, no Bairro de Lourdes, e foi até uma lanchonete nas proximidades para comprar um lanche, quando não foi mais visto.

“A companheira dele disse que meu filho saiu por volta das 20h30. Ele levou o celular, mas não atendeu às ligações dela. Ela só me contou do desaparecimento no dia seguinte. Também tentei ligar, mas retornou a mensagem de que o telefone estava fora de área ou desligado”, contou o pai ao Estado de Minas. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar em 11 de janeiro, dois dias após o desaparecimento.

O filho, segundo afirmou, trabalhava em uma hamburgueria e morava com a namorada há pouco mais de um ano. Questionado sobre suspeitas do que poderia ter ocorrido com o filho, Paulo disse não ter ideia.

“Quando a companheira dele me contou, comecei a procurá-lo no bairro. Ela não soube dizer em qual estabelecimento ele foi. Então, fui até uma lanchonete próxima da casa deles, onde sei que tem câmeras. O dono, que é meu amigo, me mostrou as imagens, e por lá ele não passou”, contou Paulo, acrescentando não ter ciência de envolvimento do filho com algo ilícito e que pudesse estar relacionado ao desaparecimento.

Ainda de acordo com o pai, apesar de morar com a namorada, o adolescente sempre estava em contato com ele. “A gente sempre foi muito unido. Sou apenas eu por ele, pois a mãe morreu no parto. Meu filho dava notícias todos os dias. Apesar de já ter quase um mês que ele sumiu, ainda tenho esperança de encontrá-lo vivo. Então, peço ajuda para quem tiver qualquer informação”, declarou.

O desaparecimento de Marcos Paulo é apurado pela 7ª Delegacia de Polícia Civil na cidade. Conforme o pai, a investigação ainda não deu resultado. A reportagem entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, mas não houve retorno até o fechamento desta publicação.

