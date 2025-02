MG: operário terceirizado cai de altura de 15m e morre em mineradora

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (4/2) após grave acidente em área da empresa Anglo American, em Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas Gerais. O operário era terceirizado, trabalhava para a empresa MIP Engenharia, que presta serviço para a mineradora.

O superintendente Regional do Ministério Trabalho de Minas Gerais (SRT-MG), Carlos Calazans afirmou que ele sofreu uma queda de 15 metros, caindo para dentro da mina. “Estamos apurando, vamos avaliar as responsabilidades em apoio ao trabalho da Polícia Civil”, destacou.

Ainda segundo o superintendente, a ida de uma equipe está sendo organizada para o local. “Estamos recebendo, certamente, um comunicado de morte por dia, são muitos acidentes fatais com queda”. Ele conta que nos últimos quatro meses foram cinco e alertou para que as empresas se atentem em relação ao tema, “são mortes que poderiam ser evitadas com prevenção”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura da cidade se manifestou por meio das plataformas digitais. Em nota, afirmam que estão empenhados em colaborar com as investigações e “garantir que sejam tomadas as medidas necessárias”.

A Anglo American divulgou nota lamentando o acidente. "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de um profissional da empresa MIP Engenharia, que veio a óbito nesta terça-feira (04/02), após um acidente na planta de filtragem de rejeitos do Minas-Rio, da operação da Anglo American em Conceição do Mato Dentro (MG). As empresas seguem dando todo o suporte necessário aos colegas e familiares. As autoridades locais foram acionadas e as causas do acidente estão sendo investigadas", disse o comunicado.