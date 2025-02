Vídeo flagra dupla furtando banco de concreto em praça no interior de Minas

Nem o banco da praça escapou da ação dos criminosos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois ladrões foram flagrados por câmeras de segurança removendo o banco de concreto, que estava fixado no passeio da Praça da Sinfonia, no bairro Taiaman, na zona norte da cidade.

A polícia ainda não identificou a dupla. No vídeo, os ladrões se aproximam da praça e param o carro em que estão ao lado da banco. Os dois descem e, após muita força, conseguem arrancar o objeto de concreto pela base e o colocam no porta-malas do veículo.



O bagageiro nem fecha devido ao tamanho do banco. Mesmo com o veículo pesado e com dificuldade de manobrá-lo, os ladrões vão embora.



A Polícia Militar está em posse das imagens, mas ainda não sabe quem são os ladrões e nem a motivação do crime.

